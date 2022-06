Festival Skaly 2022

Piaty ročník multižánrového hudobného festivalu „Skaly“ pri Rajeckých Tepliciach. Neváhajte a príďte s nami osláviť piate narodeniny a zároveň ukončiť leto vo veľkom štýle. Tento rok vás čakajú 2 stage plné skvelej hudby, denný program, herná zóna, chill zóna, remeselný market a pozor, tento rok nám nerastie len počet vystupujúcich, ale aj gastro-zóna, ktorá pod záštitou Žilinského Streed Foodu predstaví foodtrucky s ponukou jedál od výmyslu sveta. A ktorí umelci nás čakajú tento rok? Tešiť sa môžete na Polemic, Korben Dallas, Horkýže Slíže, zatiaľ jediný ohlásený koncert na Slovensku u nás odohrá Marpo so živou kapelou Troublegang, prídu tiež Billy Barman, Midi-Lidi, Moja Reč so živou kapelou Komplot, Smola a Hrušky, Puding Pani Elvisovej, The Youniverse, Darkness Positive, Tusté baletky a kopec ďalších.