Entombed A.D., Aborted, Baest v Bratislavě

Smrt neošálíte. A nikdo nemůže ošálit ani death metal. Obzvlášť když na vás vtrhnou tři generace deathmetalistů, kteří do Prahy a Bratislavy zavítají v rámci již třetího Hell Over Europe.

I když ENTOMBED A.D. oficiálně vznikli až v r. 2014, každý pohřbenec ve vzpomínkách vyhrabe období konce 90. let, kdy vyšla „Left Hand Path“ a vznikal švédský chrastivý zvuk. Death gang prorostlý tímto zvukem až do morku kostí v srpnu vydal novou desku „Bowels of Earth“ a zdobí ho samozřejmě nezaměnitelný „řev“ velitele L-G Petrova. Střední tempa, žádný extrém, smrtící stockholmský rokenrol!

Druhými headlinery turné, které koncerty protne Prahu a Bratislavu, je belgický uragán ABORTED.

Třetí deathmetalovou generaci s druhou deskou „Venenum“ na tour zastupují Dáni BAEST.