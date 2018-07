Výstava starých vozidiel v priestoroch The Grand Vígľaš

Veľkolepý 4. ročník The Grand Retro Show na Zámku Vígľaš 4. 8. 2018 Luxusné vozidlá, praví gentlemani a nádherné dámy opäť nájdete na Zámku Vígľaš počas soboty 4. augusta 2018. Veľkolepá The Grand Retro Show prinesie zábavu pre veľkých aj malých a zaujme celé rodiny. Výstava cca 58 vozidiel, z ktorých 90 % má rok výroby do 1945, je zárukou autentického zážitku, z ktorého si odnesiete veľa spomienok a fotografií.

Celý deň je spestrený bohatým kultúrnym programom. Od 14.00 hod. vás čaká výstava vozidiel, prehliadka Concours d´elegance, vystúpenie Zuzany Haasovej, vystúpenie folklórnych súborov, prehliadka krojov, fotokútik a veľa, veľa atrakcií pre deti. Všetci ste srdečne vítaní.

Vstupné je 3 eurá pre dospelé osoby, 1,50 eur pre deti od 6 do 12 rokov a deti do 6 rokov majú vstup grátis.