Loutkové divadelní představení spolku Baribal

Legenda o sv. Janu Nepomuckém, nejznámějším českém světci Vhodné pro děti od 8 let Rezervace doporučená na ak.educ@ngprague.cz nebo tel. 221 879 217 Cena: 100/60 Kč (děti do 15 let) Národní galerie v Praze - Klášter sv.Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1