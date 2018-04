Birlibánova podivuhodná cesta

Birlibán je kluk s dobrým srdcem, ještě se toho má však hodně co učit. Nebýt líný, pěkně dojídat snídani, chovat se hezky ke svým hračkám… Nejlepšímu způsobu, jak na to přijít, se říká… dobrodružství.

Birlibán je divné jméno pro malého kluka, ale Birlibána podivné věci a prazvláštní dobrodružství zkrátka potkávají. Kdo z vás se kupříkladu dostal do Bonbónovic, Neposluch nebo do Lenošindy? Birlibán každopádně není vzorný, naopak dost zlobí. Rozhodně však není zlý. Naopak! Rád by pomohl svému maňáskovi – zajíčkovi Janečkovi, na něhož má spadeno mlsná liška. Během svého putování objeví i další nové kamarády. Nakonec porozumí, že chovat pěkně se má i ke starým hračkám a že některé věci by měl udělat jinak. Originálně zpracovaná veselá „4D“ pohádka pro malé holky i kluky, kteří rádi mlsají…