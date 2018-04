The Tap Tap a Strolleringové Závody kočárků v Praze společně pomáhají! 7. ročník Závodů kočárků je obohacen o koncert oblíbené skupiny The Tap Tap. Koncert The Tap Tap pod širým nebem začíná v neděli 13.5.2018 na Den matek bezprostředně po skončení 7. ročníku Závodů kočárků. Co mají společného Závody kočárků a The Tap Tap? Rodiče malých dětí jezdí s kočárky, muzikanti z TTT používají invalidní vozíky, a proto jsme se rozhodli dát společně KOLEČKA DO POHYBU!!! Zábavné sportovní i kulturní zážitky ZARUČENY!

The Tap Tap THE TAP TAP – kapela tělesně postižených studentů a absolventů škol pražského Jedličkova ústavu. Kapelu v roce 1998 založil a dodnes vede Šimon Ornest. The Tap Tap pravidelně vystupuje na velkých i menších českých festivalech...