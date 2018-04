Znovu a líp

Svěží komedie o lásce, manželství a přehodnocování.

On je uznávaný spisovatel, elegán, má rád drahé pití, mladší ženy, tenis a obdiv. Ona je jeho manželka a už toho má dost. Z běžného odpoledne je najednou válka Roseových a z rodinného přítele, který je shodou okolností advokát, je najednou Jeho právník. A na návštěvu přijde i Její advokátka. Absurdní situace vyvrcholí rvačkou, ze které se On probudí v nemocnici s amnézií. A co víc, o sobě si myslí, že je mu zase dvacet a svojí literaturou bude měnit svět, o ní pak, že je ženou jeho života.

Co by se stalo, kdybyste smazali uplynulé roky společného života a byli zase na začátku? Mladí, zamilovaní a plní ideálů? A jak to vlastně je s tou amnézií? A co s tím vším majetkem?!

Divadelní společnost Titans

Hrají : Marek Daniel, Kristýna Frejová, Klára Cibulková/Macela Holubcová, Vašek Vašák /Luboš Veselý, Jana Kozubková/Petra Mikulková