Záhada hlavolamu

Kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený na divadelní prkna.

Chtěli byste se vznést do nebe na létajícím kole? Není nic snazšího. Stačí se jen odvážit vkročit do temných, úzkých a křivolakých uliček Stínadel, čtvrti se špatnou pověstí. Někde tam by totiž měl být skryt legendární hlavolam „ježek v kleci“, do jehož srdce mladý vynálezce Jan Tleskač vložil plánek na výrobu létajícího velocipédu. Jenže ve Stínadlech není pro žádného chlapce ani dívku dvakrát bezpečno, vládnou jim totiž party divokých kluků, kteří se hrdě nazývají Vontové. Tvůrce na tento dnes již klasický příběh nahlíží s laskavou nadsázkou i humorem a vhodně jej přibližuje současným divákům.