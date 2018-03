Ceny Czech Grand Design jsou oborovým oceněním, které každoročně udílí Akademie designu České republiky. Ocenění získávají osobnosti za nejlepší práce v oborech design, móda, fotografie, šperk a grafický design. Ceny jsou udělovány na slavnostním večeru 27. března ve Stavovském divadle, který přenáší Česká televize a jejich součástí je festival Best of: Ceny Czech Grand Design 2017. který se koná od 22. do 25. března a představuje nejlepší z nominovaných prací.