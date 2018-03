Divadlo Kámen: Deus ex offo + salónní debata

Srdečně zveme na pašijový příběh o dvojí až trojí nezištné pomoci a nezvykle přímé cestě ke štěstí, s vlažnou mýdlovou vodou a zoufale hořkou černou čokoládou...

Kdo tady dělá svou práci?

Kdo dělá to, co by měl dělat?

Jaké jsou standardní postupy?

Jaké jsou bezpečné postupy?

Jak nebýt ex offo?



hrají: Kristýna Suchá, Zdeňka Brychtová, Lenka Chadimová, Olga Ježková, Jiří Kubíček, Dušan Hübl, Marian Škorvaga, Jan Aksamít

scénář a režie: Petr Odo Macháček

flétna: Alžběta Šubrtová

kostýmy: Michaela Přikrylová

15 minut po divadle: salónní debata o (ne)iluzivnosti pašijové hry



Co je pašijová hra?

Proč jen jako a ne doopravdy?

Je iluzivnost "bežného" divadla jiná než iluzivnost pašijové hry?

Může existovat jiná než pašijová hra?



debatují například:

Jaroslav Krček - skladatel, dirigent, autor cyklu Hořické pašije

Jaroslav Kernal - starší sboru Biblické církve Praha

Michal Hvězda - katazel Církve čs. husitské