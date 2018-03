Moser zve na výstavu

Galerie Moser Na Příkopě hostí výstavu Lukáše Jabůrka aneb to nejlepší z tvorby uměleckého ředitele a vítěze prestižní ceny Czech Grand Design Lukáše Jabůrka. Přestože Lukáš Jabůrek patří k nejmladší generaci sklářských výtvarníků, průřez jeho dlouholetou tvorbou je úchvatný. „Sklo je pro mě nejkrásnější materiál, protože je transparentní a má úžasnou optiku. To znamená vždycky něco navíc, co tě na konci práce odmění,“ říká Lukáš Jabůrek.