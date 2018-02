CEW 21 – Mlčící ženy

19. století nám umožnilo se scházet.

20. století nám přiznalo právo vzdělání, volby a krátkých sukní.

21. století budeme spoluvytvářet.

Náš hlas schází ve veřejném prostoru, ale nás také zajímá, jakou kvalitu bude mít občanský prostor, kterého jsme součástí. Nechceme se zbytečně bát o budoucnost našich dětí a vnoučat. Svět pádí čím dál rychleji a my se potřebujeme na změny adaptovat a s námi naše rodiny a naše přítelkyně. Chceme vytvořit prostor, kde i my můžeme diskutovat mezi sebou i s okolním světem. Často mlčíme, ale to neznamená, že nemáme názor. Teď ho uslyšíte. Jsme přece všechny ženy a matky 21. století.

Panelová diskuse se zakladatelkami think tanku CEW 21 – Central Europe Women's, think tank for 21. century.

V diskusi vystoupí Magda Vášáryová, Alexandra Alvar, Danuše Nerudová a Pavlína Hájková.

Večer moderuje Jana Spekhorstová.