V rámci závodu RunCzech Sportisimo 1/2 Maraton Praha 2018 se poběží i Yellow Ribbon Run/Běh se žlutou stužkou. Je to výjimečný projekt, který dává druhou šanci lidem s trestní minulostí. Yellow Ribbon Run má za úkol bořit předsudky a popularizovat opomíjené téma zaměstnávání osob po výkonu trestu.

Českou premiéru měl Yellow Ribbon Run v roce 2016. Připojili jsme se tak k mezinárodní iniciativě, která má svůj původ v Singapuru. Své síly spojili Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba, RUBIKON Centrum a RunCzech.

CO SYMBOLIZUJE ŽLUTÁ STUŽKA? Žlutá stužka na dresech běžců je symbolem návratu z vězení na svobodu a úspěšného začlenění do společnosti. Je to symbol naděje na druhou šanci bývalých vězňů. Její význam vychází z písně „Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree“ Tonyho Orlanda. Motto Yellow Ribbon Run zní „uteč předsudkům“.

Právě předsudky propuštěným vězňům škodí nejvíce. Lidé, kteří opouští brány věznice v České republice stále obtížně hledají práci. Polovina českých firem po uchazečích při náboru vyžaduje výpis z trestního rejstříku. Osob propuštěných z vězení bylo v r. 2017 přes deset tisíc. Získání stabilního zaměstnání je předpokladem pro plnohodnotný, beztrestný život každého propuštěného vězně. Šanci získat legální zaměstnání má zatím jen polovina z nich. Myšlenka Yellow Ribbon Run je jasná: ukažme, že umíme dát lidem po výkonu trestu šanci, protože bez práce nemají možnost vrátit se do plnohodnotného života.

Věříme, že každý člověk má právo na druhou šanci, pokud o ni stojí. Poběžte s námi! Registrujte se a s připnutou žlutou stužkou se zúčastněte některého z nabízených závodů RunCzech běžecké ligy. Svým během podpoříte integraci bývalých vězňů a vyjádříte své přesvědčení, že i oni si zaslouží druhou šanci.

Registrujte se, vytvořte si firemní štafetu! Můžete si postavit svoji firemní štafetu v rámci O2 Pražských štafet 4×5 km a běžet jako tým spolu se svými kolegy a podpořit tak dobrou věc.