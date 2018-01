Křest komiksové knihy Objekt Julek

Zveme Vás na uvedení výjimečné komiksové knihy, která je poctou Julku Vaverkovi – těžce nemocnému disidentovi, který byl postrachem StB.

Julius Varga v devíti letech, po očkování proti žloutence, těžce onemocněl a byl připoután na lůžko. Všemu navzdory se vydal do boje nejen s vážnou nemocí (režim rodině zakázal vycestoval na léčení do Švýcarska), ale i s totalitní mocí. Přijal křesťanskou víru, začal studovat teologii a filozofii. Šumperský byt Vargových se stal centrem, kde se setkávali disidenti, někdejší političtí vězni, intelektuálové, mezi jinými charismatického Julka navštěvovali například Dominik Duka, Josef Zvěřina, Oto Mádr nebo Václav Malý. Julia Vargu brzy začala sledovat Státní bezpečnost – ještě na jaře 1989 na něj založila spis Julek. Teprve po revoluci v roce 1989 se Julek poprvé dostal k zahraničním lékařům, jeho nemoc už však postoupila příliš daleko. Zemřel ve věku třiceti dvou let.

Komiks o Julkovi začal režisér Ondřej Elbel připravovat před čtyřmi lety. Na ilustracích pracoval výtvarník Martin Jabůrek, který však v únoru 2015 nečekaně zemřel. Na jeho práci proto navázali jeho kamarádi: Butula-Cichá, Chalánková, Estrada, Karpíšek a Matyska.

Pořádá Knihovna VH ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny.