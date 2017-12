Vánoční výstava betlémů opět po roce ve Valdštejnském paláci

Od 8. prosince 2017 může veřejnost opět zavítat do prostor Výstavní síně Senátu na vánoční výstavu. Ta představí desítky modelů betlémů, mezi jinými historické exponáty zhotovené před více než sto lety či současnou tvorbu profesionálů i amatérů.

Tradiční vánoční výstava ve Výstavní síni Senátu představí návštěvníkům betlémy různých autorů, kteří k jejich konstrukci použili rozmanitou techniku i materiál, jako například dřevo, sklo nebo keramiku. K nejatraktivnějším exponátům patří například dřevěný betlém s králickými figurkami, který zapůjčilo Městské muzeum Frýdlant, nebo cizokrajné betlémy z Kostariky, Itálie či Německa. Nejen děti potěší mechanický betlém s více než dvaceti pohyblivými figurkami.

Vánoční výstavu je možné navštívit až do 7. ledna 2018. Přístupná je denně od 10.00 do 16.00 hod., na Štědrý den od 10.00 do 14.00 hod.

Tradiční vánoční výstavu pořádá Kancelář Senátu ve spolupráci se Spolkem českých betlemářů pod záštitou vedoucího Kanceláře Senátu Jiřího Ukleina.

Vstup volný.