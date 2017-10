The Impression - premiéra tanečního představení

The Impression, choreografie: Milan Odstrčil

OTISK, který po sobě člověk ve světě zanechává.

Všude kolem nás zůstávají otisky našich činů, podobně jako naše nohy nebo ruce zanechávají stopy v hlíně. Některé otisky jsou si tak podobné, že vypadají, jako by se navzájem zrcadlily.

Co takové otisky mohou znamenat?

Jak se vlastně stávají skutečností kolem nás?

Jsou všechny skutečné nebo jsou mezi nimi opravdová zrcadlení našich činů?

Které mohou zmizet a které zůstanou?

Na to vše budeme hledat odpovědi prostřednictvím tance, těla, které dává otiskům vizuální podobu.

Projekt se uskuteční ve foyer Divadla pod Palmovkou, v prostoru Galerie pod Palmovkou.