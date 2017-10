Daisy Mrázková: Co by se stalo, kdyby... komentovaná prohlídka

Co kdybychom se mohli proměnit v mravenečky a vlézt do kouzelných knížek Daisy Mrazkové? A co kdybychom v pohádkovém světě plném pestrých barev odhalili některá kouzla, která s nimi Daisy uměla provádět?

Přijďte zjistit “Co kdyby…?” do naší galerie a zažít pohádkově kouzelnou radost z tvoření.

Vhodné pro děti od 5 do 12 let / délka programu: 90 min / cena: 90 Kč/ rezervace nutná: dilny@villapelle.cz