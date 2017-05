Petr Lichtenberg

Výstava realistických obrazů chrudimského malíře, držitele ocenění v mezinárodní soutěži osmi evropských zemí European Art Awards 2016.

Autor se ve svých obrazech snaží o co nejvěrnější zachycení skutečnosti v realistických až fotorealistických zátiších a detailních pohledech do přírody kolem, hledá detaily letmým pohledem neviditelné. Velice rád maluje vodu, ať už to jsou kapky nebo tříštící se vlny. Na výstavě je k vidění více než 40 obrazů z poslední doby.