Cesta kolem světa za 1,5 hodiny! Doprovodný program k výstavě M.Šašek let. č. 59/74.

S lektorkami Alžbětou Zemanovou a Magdalenou Rutovou vytvoříme komiksového hrdinu, se kterým pak procestujeme možná celý svět. Po souši, po vodě, pěšky, koňmo, autem, po vlastních i po cizích. A hlavně s Madlou a Bětou.

Zkušené lektorky navedou děti zábavnou formou k vymyšlení vlastní postavy s jejími charakterovými vlastnostmi a děje, průběhu cesty. Vysvětlí, co je to komiks a spolu se pak každý do svého dobrodružství pustí. Děti pak odnesou vlastní příběh ve formě malého sešitu.

Vycházíme z ilustrací M. Šaška, který brilantně zaznamenal nejen místa, kterými prošel, ale všímal si i jednotlivých lidí a jejich malých příběhů. Rezervace nutná.