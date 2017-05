Víkend: Hranice (v) umění

Otevřeme oči a svou duši, dostaneme se domů i za hranice domova na cestě za díly čínského umělce Aj Wej-weje.

Propojíme naše zážitky s jeho vlastními příběhy a příběhy lidí, o kterých ve své tvorbě vypráví. Vytvoříme společné dílo ze svých věcí. Vyzkoušíme si práci v malé manufaktuře. Zasadíme semínko a počkáme, co z něj vyroste.

Přes hranice umění vás provede Tereza Jursová a Dagmar Chocholáčová

Dílna pro rodiče a děti 4–12 let. Cena: 80 Kč / osoba od 4 let. Cena platí i pro doprovod dětí. Zahrnuje materiály a vstupné do expozic.