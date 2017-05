Stejně jako v letech minulých, i letos se koná mezinárodní výstava koček na pražské Slávii.

Mezinárodní výstava koček Star Cats je vhodná pro všechny milovníky kočičí krásy a především pro rodiny s dětmi.

Zúčastní se jí přibližně 300 koček různých plemen a barev z celé Evropy. Oba dva dny budou nejkrásnější kočky soutěžit o tituly Best in Show a Best of Best. Bude zde i expozice útulku pro opuštěné kočky Devět životů.

Pro návštěvníky je připraven prodej krmiv, chovatelských potřeb, ale i charitativní bazárek. Tématem letošní výstavy je Chicago 1926 – doba plná barev, charlestonu, bujarých večírků s pašovaným alkoholem i mafiánských bossů.

Někteří vystavovatelé přijdou v kostýmu, někteří si tematicky vyzdobí klec – všichni mohou soutěžit o ceny. Výstava je otevřena pro veřejnost po oba dny od 10.00 do 16.00 hod. Možnost parkování v místě.