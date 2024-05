Ostblock Cooperative + North Bohemian Quartet

30. května Mladí ladí jazz – s rakouskou kapelou Ostblock Cooperative a North Bohemian Quartet ze severu Čech.

Ostblock Cooperative – O.B.C. je kolektiv tří hudebníků, kteří sdílejí svou vášeň pro groove a vlivy zakořeněné v afroamerických hudebních stylech, jako jsou jazz, gospel, hip hop, funk a elektronická hudba. Záměrem této kapely je vytvořit svůj jedinečný hlas smícháním jejich individuálních hudebních vlivů i jejich zkušeností z vyrůstání ve východoevropských zemích, zatímco afroamerickou kulturou zasazují od mládí do svých originálních skladeb a aranží jazzových standardů. Jejich společná vášeň pro jazz a improvizovanou hudbu je spojila během jazzových studií v Rakousku, kde začali vytvářet svou vizi zvuku, který se jim líbí. Usilují o to, aby si publikum užívalo hudbu a bylo součástí radosti, kterou sdílejí při společném hraní. Elektrický zvuk v kombinaci s "break ya neck" groovy a improvizací jsou zaručené!

North Bohemian Quartet (NBQ) je jazzové uskupení ze Severních Čech. Jejich žánrově bohatý program vyniká osobitou energií a improvizací a každý ze členů přináší svůj individuální hudební přístup. Na koncertě v JazzDocku představí své debutové album s názvem Homeland.

Vstupné do 26 let 200 Kč, nad 26 let 300 Kč. Jednotné vstupné na sezení 400 Kč.