Three of Seven: Šmoldas – Zerna – Simpson

Tři ze sedmi kontinentů naší planety přispěli každý jedním muzikantem ke vzniku mezinárodního jazzového tria Three of Seven: Evropu reprezentuje náš přední kytarista Libor Šmoldas, vzdálenou Austrálii rodák z Adelaide kontrabasista Sam Zerna a Severní Ameriku bubeník původem z Kalifornie Jesse Simpson.

Bodem, který všechny tři spojuje, je jazzová mekka New York, město, kde Sam Zerna žije, Jesse Simpson studoval na Manhattan School of Music a kam Libor Šmoldas pravidelně jezdí koncertovat a natáčet desky. Můžeme se těšit na vyváženou kombinaci jazzových standardů a původních skladeb všech tří členů Three of Seven. Hudební projev tria je plný improvizace, radosti ze hry a v neposlední řadě instrumentálního mistrovství, které je ovšem vždy ve službách melodie a hudebnosti. Vzhledem k odlišným kulturám a hudebním scénám, ze kterých Libor, Sam a Jesse vycházejí, je výsledný styl velmi pestrý a zárověň harmonický propojený společnou láskou k jazzové historii a otevřeným přístupem k improvizaci.