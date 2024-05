Víš přece, že neslyším, když teče voda je komedie Roberta Andersona, ve které se prolínají tři příběhy (Poznání šokem, Stopy holubic, Já jsem Herbert), které jsou velice směšné, ale velice lidské. V jistých obměnách mohou potkat každého z nás.

První z nich – to je zdrcující touha uplatnit se, zviditelnit se, dosáhnout úspěchu stůj co stůj; druhá je o tom, jak veškeré vžité představy o „posvátném svazku manželském“ mizí, jakmile více než zralému muži přeběhne přes cestu půvabné mládí; a konečně třetí – dialog starých manželů, jimž se vzpomínky na minulý život a lidé, s nimiž měli co dělat, pletou až k absurditě.

Všechny ty postavy pojednal autor s bujarým humorem, ale současně s láskou; smějeme se jim, ale nevysmíváme, protože nás současně dojímají a cítíme k nim sympatii – mnozí možná i empatii.

Hrají: Petr Nárožný, Václav Vydra, Naďa Konvalinková, Libuše Švormová, Jiří Ptáčník, Eva Janoušková

Autor: Robert Anderson

Režie: Pavel Háša