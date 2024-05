Chyť Garfielda v Centru Černý Most: Interaktivní hra, soutěž a premiéra

O lístky a další hodnotné ceny si návštěvníci mohou zasoutěžit v interaktivní hře Chyť Garfielda, která v Centru potrvá celý květen. Pomozte chytit Garfielda a vyrazte na premiéru nového filmu. Interaktivní hra potrvá celý květen.

Kdo by neznal zábavného a možná trochu lenivého kocoura Garfielda. Teď se kočičí mistr odpočinku vydává na vzrušující dobrodružství ve svém novém filmu.

Všichni soutěžící, kteří se zapojí do hry Chyť Garfielda, mohou vyhrát Garfieldovy dárky nebo lístky do kina. Exkluzivní premiéra Garfieldova nového filmového dobrodružství se uskuteční 14. května v kině Cinestar v Centru Černý Most.

A co je k hraní hry potřeba? Pouze mobilní telefon, kterým soutěžící naskenuje QR kód, a hra může začít! V Centru najdou návštěvníci deset stanovišť. Vyhrává každý, kdo projde všechna stanoviště a splní úkoly. Cenu za účast a diplom dostane každý hráč, na konci každého týdne pak proběhne navíc extra slosování o hodnotné ceny. Ty si mohou hráči vyzvednout na Click & Service v Centru Černý Most.