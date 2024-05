Leoš Mareš První turné

V roce 2024, Leoš Mareš uvede sám sebe v originální, okázalé show První turné, s níž se vypraví přímo za vámi do vašich měst. Připravil si pro vás vodopád podívané, na které uslyšíte všechny jeho hity, ale také skladby, které znají pouze fajnšmekři, kteří jeho alba před dvaceti lety projeli celá.

Leoš Mareš. Kluk z Berouna, který se do povědomí dostal nejdříve jako moderátor, ale pak se to nějak zvrtlo a poprvé se skutečně proslavil jako zpěvák. A také jako ten, co nosí kožichy.

Na Leošově Prvním turné samozřejmě nebudou chybět tanečníci, velkorysé scénografické zpracování, mnoho kostýmů a nekonečně překvapení.

Přijďte i ve vašem městě poznat „Who`s that man“.