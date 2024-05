Pavel Forman: Trans

Výstava TransForman představí tři desítky nejnovějších prací malíře Pavla Formana z let 2021–2024. Samotný název výstavy lze chápat jako slovní hříčku, která odkazuje samozřejmě k autorovu jménu a současně k jeho oblíbeným formám a přístupům, které jsou v jistém smyslu „trans“, tzn. metamorfující, přechodné nebo mutující. S nadsázkou a humorem autor sám sebe vnímá jako popkulturního transformera, jako stroj měnící v obrazech to, co je zobrazované, většinou lidskou figuru nebo zvíře, v novou vizuální skutečnost.

Výraz „trans“ zde tak neodkazuje ke stavu vzrušení, změněnému stavu vědomí nebo genderu, ale naznačuje spíše pohyb, změnu, proměnu. A také skutečnost, že to, co obvykle vidíme kolem sebe, může být za určitých okolností viděno jinak.