Vinařské slavnosti 2024 na Střeláku

Patron vinařů Sv. Urbana, má svátek, tak jej pojďme náležitě oslavit a připijme si na zdraví.

„Vinaři jsou srdcaři“ a přiměřená konzumace vína je zdraví prospěšná. Takové je motto Národního dne vína a zdraví, který si nejen vinaři připomínají vždy 25. května na svátek sv. Urbana, patrona vinařů.

Prezentujeme malé rodinné vinaře nejen z jižní Moravy, ale i z oblasti starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Co vinař a co láhev to originál, klademe důraz na minimální produkci výroby, kde vinař uzavírá do lahve nejen víno, ale i své srdce.

K degustaci hraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie a tematické soutěže na podiu.

Vstup zdarma, degustační sklenička za tradičních 100,-.