ALA MEDA (PL), Taškent (CZ)

||ALA|MEDA|| (PL)

||ALA|MEDA|| (dříve známá jako Alameda 5) je jednou z nejinovativnějších a nejoriginálnějších kapel, které se v posledních letech objevily na polské nezávislé scéně. Skupina je známá svým originálním stylotvorným přístupem a prolínáním žánrů – ať už to byl hlučný a jazzem ovlivněný neokrautrock na albu Duch Tornada (Instant Classic, 2015) nebo polyrytmický avant-progrock na Eurodrome (Instant Classic, 2019), výsledky byly vždy geniální, překvapivé a vzpíraly se klišé i hudebním kánonům. Se svým novým projektem nazvaným Spectra (Brutality Garden, 2022/2024) se kapela naplno věnuje tvůrčí reinterpretaci tradičních i moderních afrických a latinskoamerických rytmů, které se v menší míře objevily již na jejich předchozích albech.

Nová tvář formace ||ALA|MEDA|| pulsuje na vysoce synkopovaných rytmech v podání dvou bubeníků a baskytaristy, které fungují jako podpůrný základ pro divoké post-internetové a dekonstruované elektronické koláže. Nový umělecký směr kapely je v mnoha ohledech „spektrální“: vytváří disjunktní kontinuum různých hudebních tropů, které zahrnují např. nesourodé prvky jako free jazz, UK bass, krautrock, IDM, postindustrial, batida, a další, do jednoho diferencovaného celku. Výsledkem je jedinečná tropicko-industriální kombinace, kde se avantgarda potkává s afro-housem a komplexní samplování a granulární syntéza jsou plně integrovány do frenetické živé rytmické sekce.

TAŠKENT

Autorská tvorba Tomáše Didunyka a Petra Schovánka nabízí prostřednictvím svého alba „Kazue Kahoru je sociální detektiv“ sérii příběhů fiktivního detektiva, který se v narativu, jež rozehrávají prostřednictvím jejich hudby, vypořádává s řešením případů smutku, samoty, odcizení i lásky. Projekt užívá autentických zvuků, elektronických beatů, zpěvu, rapu a dechových nástrojů.