Poločas rozpadu

Také máte někdy pocit, že vaše sny jsou tu od toho, aby se snily? Anebo je zkoušíte proměnit v realitu? Cesta za snem vyžaduje jít životem bez jistot, snadno zranitelný a často s prázdnýma rukama. Pro spoustu z nás je cena snu příliš vysoká, a tak to vzdáme. Úspěch spočívá v prostém „nikdy to nevzdej“, ale je to reálné? Dokážeme jít pořád dál ať se děje cokoliv?

Cesta za snem je často namáhavá, psychicky bolestivá a někdy depresivní. Projdou jen silné povahy.

Upozornění pro diváky: hraje se v prašném prostředí, nemusí být vhodné pro alergiky

Hrají: Jirka Vlach, Tomáš Tyšer, Nikolas Nazaraga, Milena Krupičková, Jana Bergerová, Tereza Hrubá, Jakub Pravda / Antonín Brtník