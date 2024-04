Gretchen Parlato & Lionel Loueke

Dvě velké hvězdy jazzu a world music poprvé spolu v Jazz Docku!

Když se zamyslíme nad velkými hudebními duety naší doby a nad tím, co je činí zásadními, zdá se být pravděpodobné, že existují některé společné základní faktory nezbytné pro úspěch. V případě významných umělců, zpěvačky a aranžérky Gretchen Parlato a kytaristy a zpěváka Lionela Louekeho, je jejich vzorec zakotven v něčem, co by se zpočátku mohlo zdát jako protichůdné komponenty: vnitřní zakořeněnost spojená se svobodou, spontánností a impulzivností. Rozvíjení zemitého spojení vytváří základ pro sebedůvěru a důvěru potřebnou k experimentování. Loueke pro jejich působivou a hmatatelnou souhru použil termín "hudební spřízněné duše".