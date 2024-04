Magická komedie - černé divadlo

Show je vždy úterý, čtvrtek a sobota ve 20:30. "Představte si svět, kde se stírá hranice mezi realitou a iluzí, kde vizuály ožívají a příběhy uchvacují vaše smysly. Vítejte v říši černého divadla HILT. HILT v srdci staré Prahy nabízí jedinečnou směs podmanivého vyprávění a dynamickým vizuálem. Je to pohlcující zážitek, který vás vtáhne do mimořádného světa vytvořeného vizionářským režisérem Theodorem Hoidekrem. To není jen divadlo; je to zážitek, který překračuje hranice tradičních představení.“

"Černé divadlo HILT, narozené v srdci staré Prahy v roce 2007, bylo majákem inovativních divadelních představení. Vizionář Theodor Hoidekr tento koncept uvedl do života a vytvořil divadelní zážitek, který je stejně pohlcující jako strhující. Jak roky plynuly, HILT vyrostl z malé skupiny vášnivých umělců v divadelní soubor, který je uznávaný na celosvětové scéně. Zlom nastal v roce 2018, kdy se HILT stalo jediným českým divadlem, které získalo ne jednu, ale hned dvě ceny na prestižní světové divadelní olympiádě v Indii. To bylo důkazem jejich obětavosti, kreativity a fascinujících výkonů, které neustále podávali. Vliv HILT se nezastavil u ocenění. Vzali svou jedinečnou značku divadla na turné a uchvátili publikum široko daleko. Jedna pozoruhodná zastávka byla v Teatro Nacional Guatemala, kde vyprodali všech dva tisíce míst! Od začínajícího pražského divadelního souboru až po světově proslulou podívanou, HILT Black Light Theatre se skutečně prosadilo ve světě scénického umění.“

HILT Black Light Theatre je víc než jen show; je to smyslové dobrodružství, které na vás čeká. Představte si cestu do říše, kde se obyčejnost stává neobyčejnou, kde stíny tančí a barvy explodují. Kouzlo HILT Black Light Theatre je jedinečným zážitkem, symfonií světla a temnoty, která vás vtáhne do okouzlujícího příběhu. Je to dobrodružství, které je nemožné zopakovat, nezapomenutelná podívaná. "Ponořte se do podmanivého světa HILT Black Light Theatre. Zažijte kouzlo, zažijte příběh, zažijte podívanou, která na vás čeká."