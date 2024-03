Michito Sanchez & Czechiando

Světoznámý perkusionista Michito Sanchez se podílel na nahrávkách oceněných a nominovaných na několik cen Grammy, a během své bohaté kariéry koncertoval po celém světě. Spolupracoval s největšími jmény hudební scény, jako jsou Rolling Stones, Daughtry, Marcus Miller, John Mayer, Stevie Wonder, James Taylor, Alejandro Sanz, Caetano Veloso, Michael Bubble, Juan Luis Guerra, Luis Miguel, Jaunes, Eric Benet, Train, Ricky Minor, Rafa Sardina, Hans Zimmer, Danny Elfman, Alan Silvestri a Don Henley, Glen Frey nebo Joe Walsh z Eagles! V roce 2006 se Michito přestěhoval do Las Vegas, kde si vyzkoušel roli kapelníka, a založil Michito Sanchez Salsa Orchestra. Kapela se rychle stala velmi populární, vyprodávala sály na Las Vegas Strip a v okolí, a v roce 2007 získala na 1. ročníku Las Vegas Music Awards titul "Nejlepší salsa kapela". Později se Michito usadil v Praze, kde založil nový projekt "Czechiando", což ve španělštině znamená "podívej se na to"!

Tento fusion – latin – jazz band je vyvrcholením Michitovy kariéry, pro který si vybral skladby od inspirativních jazzových umělců, se kterými měl tu čest v průběhu let spolupracovat (Joe Zawinul, Tito Puente, George Benson, Herbie Hancock, Arturo Sandoval, David Garfield, Joe Sample, Willie Bobo, Poncho Sanchez, Dave Valentin a další…).