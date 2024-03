Barbora Sika: Rajská zahrada

Výstava Rajská zahrada přináší do Kavárny co hledá jméno jedinečný pohled na svět prostřednictvím surrealistických krajin Báry z Nikolajky. K vidění bude od 20. března do 24. dubna 2024.

Barbora Sika, inspirovaná svými kořeny plnými umění, představuje svůj umělecký vývoj od ilustrací až po abstraktní malbu na plátno. Její tvorba je tvořena srdcem a promítá její zálibu ve strukturách, barvách a pohybu přírody. Barvy v přírodě, plynutí času a proměny jsou zdrojem inspirace pro její tvorbu. Surrealistické krajiny se stávají odrazy jejího nitra, snů a každodenních zážitků.

Kombinace akrylu, sprejů a struktur umožňuje umělkyni vyjádřit kontrasty mezi drsností a něhou. Její tvorba je plná hravosti a překvapení, čímž oživuje surrealistický svět svých děl.