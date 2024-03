Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Klasická pohádka Dlouhý, Široký, Bystrozraký v podání divadla VšeMožno.

Princ má nejvyšší čas se oženit. Najde svou vyvolenou? A princezen má na výběr hodně. Ale on si zvolí tu, kterou zaklel černokněžník Horologius Časomor. A co teď? Čas běží, tik tak tik tak, nedá se zastavit. Tady by se hodil nějaký ten pomocník. Nebo rovnou tři. Jak tohle dopadne? To ukáže až čas.

Pro děti od 3 let.

Divadlo VšeMožno