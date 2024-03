Planeta Praha vypráví o pražské přírodě jinak, než jsme zvyklí. Vykresluje příběhy ze špinavých dvorků, počůraných nároží a křoví na sídlišti spíše než z Divoké Šárky či Prokopského údolí. Pozoruje město „očima“ rostlin a živočichů: jak vnímají chodníky, pukliny v omítce, nádražní peróny nebo pouliční lampy? Jak využívají prostředí, které si lidé vystavěli pro sebe? Kolik „obyvatel“ vlastně Praha má?

Panoramatická projekce v černém sále představuje pomyslné okno do vybraných pražských „biotopů“ – od pražské stepi přes městskou džungli a rybník v parku po obyčejný chodník a letní noc na Petříně. Z návštěvníků výstavy se stávají terénní výzkumníci, kteří objevují skrytý život pražské přírody na jedinečných filmových záběrech. Instalace ve virtuální realitě vede návštěvníky do budoucnosti Prahy bez lidí – v zatopeném metru se množí ryby, v centru bují hustý dubový les, mezi ruinami budov se prohání stáda divokých prasat. I takhle může vypadat Praha za sto let. Sukcesi, čili cyklus střídání společenstev v ekosystému, návštěvníci vidí „pracovat“ v atriu CAMPu. Úhledná pobytová zóna se proměnila v divokou laboratoř pod širým nebem, malou městskou džungli, ve které se za šest měsíců trvání výstavy střídá hned několik rostlinných druhů v zápase o životní prostor. Který z nich nakonec vyhraje?

pondělí: zavřeno

úterý—neděle: 9.00—21.00