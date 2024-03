Vernisáž: Út / 19. 3. / 16:00 – 21:00



Mezinárodní skupinová výstava s názvem Feminine Painting – It's a Masculine Thing! nabídne feministickou perspektivu na umělecké vzdělávání s přesahy do kritiky společenského uspořádání obecně. Mezi vystavujícími jsou umělci a umělkyně z České republiky, Polska, USA, Itálie a Mexika, kromě nově vzniklých děl budou vystaveny i archivní materiály první ženské výtvarné skupiny Koza Nostra z 90. let a další dobové materiály.

Výstava se otevře 19. března a potrvá do 15. května 2024 v galerii SVĚTOVA 1.