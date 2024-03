Prodýchni se do pohody / Nami & The Dancing Wind

spirituální divadlo / tribal indie pop PŘEDSTAVENÍ "PRODÝCHNI SE DO POHODY" Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky znáte z Kaštanu jako divadlo pro děti. Ovšem představení Prodýchni se do pohody je určeno dospělému unavenému publiku. Klauni Johnny a Mary vás provedou tím, jak pečovat o své psychické zdraví. Připravte se na spirituální, meditativní, esoterickou, ezotractickou a především zábavnou podívanou, která Vás psychicky rozhodně pozvedne.

NAMI & THE DANCING WIND Poté co budete pozvednuti můžete se zahloubat do audiovizuálního koncertu projektu Nami & The Dancing Wind. Hudba na pomezí Trip-hopu, Psy-chillu a Organic a Tribal-Indie Popu vás provede vaším vnitřním eso i exo vesmírem a trochu pošimrá basové ušní bubínky. Doplněné o autorské videoprojekce.