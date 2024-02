Skupina Swing Session hraje swing let 30. v autentickém podání s inspirací hot jazzem let 20. a s mírným přesahem do let 40. - hudbu nalévající do žil radost, novou životní sílu a optimismus. Jedná se o dobře sehranou šestici hudebníků s velkou erudicí a celoživotní zkušeností v tomto oboru, což ostatně dokládají angažmá ve významných tělesech tohoto žánru (Originální pražský synkopický orchestr, Jazzfonický kvintet, Classic Jazz Collegium, Melody Makers…), vlastní projekty (The Hottentots Orchestra, Harlemania), filmová a divadelní hudba (Hello Dolly, Chaplin, Má férová Josefína… TV: Bylo nás pět, hudba k večerníčkům…), účinkování ve filmech (Hoří, Fešák Hubert, Poslední motýl, Panoptikum města pražského, Lída Baarová, Zahradnictví, Zlatý podraz, Monstrum…), v divadelních hrách (Dobře placená procházka (ND), Kabaret, Deburau – divadlo Mladá Boleslav).