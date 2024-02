Hvězdné léto: Fichtl

Hořká komedie z doby, kdy život běžel na jeden válec. Olej v benzínu, svoboda v nesvobodě a láska v teplákách.

V polovině osmdesátých let parta kluků na malém městě a ještě menším plácku prožívá své bouřlivé dospívání. Eda (Pavel Liška) miluje Soňu. Ostatní (Michal Isteník) také milují Soňu. Na VŘSR se musí do lampionového průvodu, slušnou muziku uslyšíš jen v zahraničních rádiích, motorka, po které toužíš, se už nevyrábí a “tesilky” příšerně koušou. Jak se s tím poprat a co na to Soňa?

Nechte se Pavlem Liškou a Michal Isteníkem v neopakovatelné inscenaci dovést až na práh svých vlastních vzpomínek.