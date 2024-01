Tiskařství - stálá expozice

Expozice připomíná prostor staré tiskárny. Pochopíte v ní vývoj výroby tiskového písma, poznáte hlavní tiskařské techniky i české osobnosti, které významně přispěly k rozvoji tiskařství.

Množství unikátních tiskařských strojů a zařízení, které provázely polygrafii při jejím bezmála 500 let trvajícím vývoji od Gutenbergova vynálezu knihtisku do dneška, můžete na jednom místě najít v unikátní expozici Tiskařství, která představuje výběr nejzajímavějších předmětů ze sbírky polygrafie Národního technického muzea shromážděných za 150 let její existence.

Tiskařství, spojené s výrobou knih, časopisů, novin a tiskovin, má v českém prostředí mimořádné místo. Knižní kultura a tisk byly úzce propojeny s formováním novodobého národního vědomí. Prostřednictvím vystavených strojů a zařízení má návštěvník expozice možnost se seznámit s vývojem hlavních tiskařských technologií a sledovat jejich technický vývoj od vynálezu knihtisku až po současnost. Originální dobové tiskařské a sázecí stroje jsou vystaveny v prostoru svým architektonickým řešením připomínajícím autentickou atmosféru průmyslového prostředí tiskárny. Náležitý prostor je věnován Čechům, Jakubu Husníkovi a Karlu Klíčovi, kteří svými vynálezy významně ovlivnili vývoj polygrafie.

Součástí sbírek je knihtiskový ruční lis z pražské Jezuitské tiskárny z přelomu 17. a 18. století nebo kotoučová rotačka MAN z roku 1876, vyrobená pro Místodržitelskou tiskárnu v Praze. Jedná se o první stroj svého druhu používaný v Čechách a jeden z mála dochovaných v Evropě.

Část expozice je zařízena jako dílna, v níž lze prakticky předvést jednotlivé tiskařské úkony, nebo v ní tvořit grafická díla, kreslit, malovat či vést výukové kurzy.

Otevírací doba a vstupné