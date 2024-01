Rudný a uhelný důl - stálá expozice

Nové pojetí expozice umožňuje návštěvníkům zažít reálné prostředí dolů. Prohlídka je možná pouze s průvodcem po zakoupení časové vstupenky.

Důl navazuje na expozici Hornictví. Věrná maketa dolu je z 50. let 20. století a s její stavbou se započalo již koncem 30. let. Chodby makety dolu dosahují délky 490 metrů chodeb muzejního dolu. Důl je vystrojen unikátním souborem sbírkových předmětů a věrohodně ztvárněných dioramat. Maketa dolů je vybavena světelnými a zvukovými prvky, které jsou vytvořeny zelektrizováním originálních důlních svítidel, karbidových lamp a elektrických kahanů, to vše je dotvořeno ruchy a zvuky hornické činnosti v dolech. Nové pojetí umožní návštěvníkům pocítit reálné prostředí dolů. Na výstavní sály i chodby dolů navazuje prostor montánní herny určené pro interaktivní hry a doprovodné programy.

Vstupenky do Rudného a uhelného dolu lze zakoupit pouze ke vstupence do muzea. Vstup do dolů je pouze s průvodcem.

Otevírací doba a vstupné