Expozice je od října 2023 součástí AUDIOPRŮVODCE, který vznikl při příležitosti dokumentární výstavy 100 let francouzské sbírky.

Osm děl z této a dvanáct děl z expozice 1918⁠⁠–⁠⁠1938: První republika je doplěněno o odborný výklad, který si můžete poslechnout na svém zařízení. Buďte prosím ohleduplní a použijte sluchátka.

Expozice 1796⁠–⁠1918: Umění dlouhého století vědomě a přirozeně spojuje domácí umění s tím zahraničním. Na rozdíl od předcházejících sbírkových expozic v Národní galerii nejsou do tohoto souboru začleněny žádné zápůjčky z jiných muzejních a galerijních institucí, které by doplňovaly mezery ve sbírkách. Cílem nebylo vytvořit další uměleckohistorický přehled a nově kodifikovat to zásadní, co bylo v průběhu 19. století v českých zemích vytvořeno. Takový přístup totiž zákonitě opomíjí díla, která se do sbírky dostala formou nákupů či darů z jiných evropských regionů a která také zásadně ovlivňovala lokální situaci a vývoj na umělecké scéně. Expozice tedy ukazuje, co Národní galerie v průběhu své více než dvěstědvacetileté existence shromáždila v širokém kontextu. Zastoupení jednotlivých autorů je tak přirozeně nerovnoměrné, od kompaktních a reprezentativních souborů po víceméně náhodné či příležitostné akvizice.

