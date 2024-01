Nduduzo Makhathini Trio

Nduduzo Makhathini vyrůstal v bujné a drsné pahorkatině u Mgungundlovu v Jihoafrické republice, v příměstské krajině, kde jsou hudba a rituální praktiky kmene Zulu symbioticky propojeny. Během své kariéry vydal řadu vysoce ceněných alb. In the Spirit of Ntu je jeho desátým studiovým albem (a druhým vydaným u Blue Note Records), které The New York Times označily za jedno z nejlepších jazzových alb!

Makhathini, který ve svém pojetí hudby využívá pojmů, jako jsou "mollové a durové rytmy", "řízená mobilita", "aktivní naslouchání" a "rituálnost", čerpá ze svého zázemí v zuluských tradicích, které jsou základem jeho hluboké a poutavé interpretace.