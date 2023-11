Ani za milion

Brilantní komedie autorů Michaely Doleželové a Romana Vencla.

Jacqueline má za manžela anglického velvyslance, přesto je to Francouzka tělem, duší i původem. Má dvě děti a kufřík s milionem eur, který je ochotna dát každému, kdo si ho zaslouží. Nenávidí venkov, samotu a obyčejnost.

Lambert manželku nemá, utekla od něj. Zato má námořnickou duši a svůj maják, o který se stará čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Miluje venkov, samotu a obyčejnost.

Jeden druhého neznají, a kdyby vše bylo jak má, nikdy by se ani nesetkali. Co má tedy společného zpustlý strážce majáku s madam z nejvyšší

francouzské společnosti? Vůbec nic! Přesto spolu stráví den a noc na bohem zapomenutém místě, bojují o holý život a mají společné tajemství, které navždy spojí jejich existence.

V téhle brilantní detektivní komedii je totiž všechno jinak, každá lež je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouškou humoru se skrývá vrah…