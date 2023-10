Transformers show!

Praho, tuhle sobotu děti rozhodně nebudou chtít strávit u televize.

Horká novinka - SHOW GIGANTICKÝCH ROBOTŮ ve Vašem městě!

Jediné turné v ČR, které když propásnete, bude nenávratně pryč.

pozn.: Kamarádka vás zabije, pokud ji nedáte vědět taky :)

Věděli jste, že 99% maminek potvrzuje, že je pro ně mnohem těžší vymyslet zábavu pro děti v zimním období?

Venku počasí že by ani psa nevyhnal. Každodenní zimní rutina – z domů do školy, ze školy domů. Vy v mezičase práce, úklidu a přípravy svačin usilovně přemýšlíte, co naplánovat na víkend a jak děti zabavit a odtrhnout od televize a telefonů.

Dětské herny jsou už ohrané a přervané lidmi. Další víkend v obchoďáku není zrovna slavná vyhlídka na rodinné odpoledne a nové zážitky.

Ještě navíc děti baví jen "trendy" věci - Pokémoni, YouTube apod.. Na dětské televizní hvězdičky jsou už velcí, ale zároveň moc malí na záliby teenagerů. Je těžké je něčím nadchnout nebo překvapit.

Vy si uvědomujete, že společné zážitky jsou důležité, stmelují rodinu. A tak hledáte nějaké nové tipy na zábavu u kamarádek, ale ony v podstatě řeší to stejné, co vy.

To znamená, že občas je to jako začarovaný kruh. Navíc, když je internet plný "dokonalých" šťastných rodin, které Vám nezapomene každý den předhodit...

Sociální sítě plné krásných fotek rodičů a dětí v zábavních parcích, v zahraničí apod. a ve Vás to jen vyvolává pocit, že dítě dostatečně kulturně nerozvíjíte a nedopřáváte mu dostatek nových zážitků.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naštěstí je tu řešení. Realističtí roboti Transformers jako z filmového plátna jedou do vašeho města!

Hrdinové, kteří doslova ožívají ! A vaše děti z nich budou unešeni!

! A vaše děti z nich budou unešeni! Jsou jediní v ČR a měří neuvěřitelných 2,9m , mluví, při show střílí z obřího kouřového kanonu a to není všechno!

a měří neuvěřitelných , mluví, při show a to není všechno! Po tom, co předvedou velkolepou podívanou na pódiu se s každým dítětem osobně setkají a vyfotí.

Vaše děti budou tak nadšené, že pro ně budete nejlepší rodič na světě a na tohle rodinné odpoledne budete ještě 3 dny potom společně vzpomínat.

• Interaktivní show, kde děti nejsou jen dav ve tmě, který musí jen hodinu sedět, být potichu a dívat se. Maminky, víme, jak je těžké zabránit dětem projevovat svou energii, proto v téhle show jsou děti přímou součástí dění na pódiu. Plní pohybové úkoly, "aktivují" Energon a pomáhají dobru zvítězit nad zlem.

• Individuální setkání (Meet & Greet) je jeden z nejsilnějších zážitků pro děti i rodiče. Proto všechny 3 roboti po skončení show přijdou mezi děti a s každým se osobně pozdraví a vyfotí.

V ceně vstupenky:

- Interaktivní show na pódiu - 50 min.

- Osobní setkání a focení s roboty

Cena vstupenky – 297 Kč / Počet vstupenek je omezen kapacitou sálu.

Buďte mezi rodiči, kteří si stihli ulovit svůj lístek.

Klikněte na odkaz výše a zakupte si vstupenky.

Pozor! Kapacita sálu je omezená. V případě vyprodání se další termíny nebudou přidávat.

P.S. Show přivážíme do co nejvíce měst ČR, protože tato tour se již nebude opakovat. Byla by škoda ji propásnout.

P.P.S. Bohužel taky kapacity jednotlivých sálů nejsou nafukovací a vyprodávají se rychle, proto neváhejte a stihněte ulovit své místo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Každá osoba (dospělý i dítě) musí mít platnou vstupenku!

Děti 0-2 roky (včetně) - zdarma bez vstupenky (bez nároku na sedadlo).

Cena vstupenky na místě v den konání představení: 360 Kč/osoba.

Vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP/P: zdarma po předložení vstupenky a průkazu ZTP/P u vstupu.

OTEVŘENÍ PROSTOR V 9:00 HOD. PRO VEŘEJNOST