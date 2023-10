Divadlo na Maninách pořádá dne 2.12.2023 od 10:00 do 18:00 charitativní bazar na podporu mentálně postiženého Jaroslava Králíka, jehož příběh máte ve videu níže.

Tímto bychom vás rádi oslovili ke spolupráci na charitativní akci, jejímž cílem je pomoci člověku, který je kvůli svému mentálnímu postižení odkázán na neustálou péči svého okolí.

Pokud by jste se ho chtěli zúčastnit a přispět tak na dobrou věc, můžete věci na bazar přinášet do Divadla na Maninách vždy v pondělí a v úterý od 17:00 do 19:00 do 30.10.2023.

