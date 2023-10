Jason Derulo v Praze

Derulo je pokrokový, žánrově vyhraněný a nesmírně kreativní, a tak se zařadil mezi nejdynamičtější osobnosti světového popu.

Od doby, kdy prorazil se svým singlem „Whatcha Say“, který získal 5x platinový certifikát RIAA, prodal tento oceňovaný zpěvák a skladatel, jehož čisté jmění přesahuje 100 milionů dolarů, více než 250 milionů singlů po celém světě a dosáhl 15 platinových singlů včetně „Wiggle“, „Talk Dirty“, „Want to Want Me“, „Trumpets“, „It Girl“, „In My Head“, „Ridin‘ Solo“, „Don’t Wanna Go Home“, „Marry Me“, “ The Other Side“, „Get Ugly“, „Swalla“, „Savage Love“ a „Take You Dancing“.

