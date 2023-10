Dýně Na Výstavišti

Máte rádi Halloween? U nás na Střídačce se na něj můžete pořádně připravit. Dýně na workshopu můžete dlabat nebo se jimi můžete inspirovat při výrobě jednoduchých ozdob, šperků a dekorací.

Materiál je v ceně vstupného, s sebou si přineste pouze oblečení, které vám nebude líto zamazat. K dispozici vám bude výtvarnice a lektorka Marta Hricová, pohodu navodí čaj nebo káva.

Workshop je pro děti od 5 let i dospělé. U dětí do 10 let prosíme o doprovod rodičů.

Kapacita: 15 lidí

PODROBNÉ INFORMACE VČETNĚ VSTUPNÉHO NAJDETE ZDE