Kino Brasil 2023

Kino Brasil slaví! V letošním roce oslaví pražský festival brazilského filmu deset let. Koncem roku 2013 jsme se do projektu pouštěli s tím, že snad se nám na podzim dalšího roku podaří zorganizovat pár zajímavých projekcí a přinést trochu brazilského temperamentu do pošmourného pražského podzimu. To, že by se festival Kino Brasil mohl stát důležitým pilířem setkávání se portugalsky mluvící komunity i spřízněných duší, stejně tak jako osvěžením a posléze stálicí pražské kulturní scény, bylo jen naším tajným přáním! Za deset let existence se přání stalo realitou! A tak letos budeme oslavovat, čeho jsme s vaší přízní již dosáhli, i to, že jsme stále svěží a máme spousty energie alespoň do další desetiletky!

Těšíme se na vás od 1. do 5. listopadu jako vždy v Biu Oko. Přijďte se osvěžit!